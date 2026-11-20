В Ялте перекроют движение транспорта на участке улицы Халтурина из-за обрушения части дорожного полотна в районе дома № 14. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно опубликованному сообщению, движение планируют перекрыть в течение часа на участке от здания архива по адресу улица Халтурина, 5, до здания психоневрологического диспансера по адресу улица Халтурина, 11.

Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, в соцсетях появилась информация об обвале подпорной стены и дороги на улице Халтурина в Ялте и повреждении частного дома. В связи с этим прокуратура Крыма организовала проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.