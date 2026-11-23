Пожар в многоквартирном доме под Алуштой потушили на площади 160 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В селе Лазурное под Алуштой, напомним, загорелся многоквартирный дом. Из горящего здания эвакуировали десять человек. Пожар полностью потушили в 17:05.

«Главное сейчас — обеспечить безопасность людей и не допустить распространения огня. Параллельно прорабатываем вопросы временного размещения и поддержки жителей, если это потребуется», — написала ранее в соцсетях глава администрации города Галина Огнева.

Ранее мы писали, что в поселке Нижнегорский на улице 50 Лет Октября произошел пожар в частном жилом доме, о задымлении проинформировали очевидцы. При разведке в одной из комнат пожарные обнаружили, что горит старый матрас. Площадь пожара составила 4 кв. м. При тушении нашли одного погибшего.