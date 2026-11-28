По восстановлению Крымского моста приняты все проектные решения.

Правительство определило сроки и назначило ответственных за их соблюдение.

«Мы активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы. Полным ходом над этим работаем и занимаемся», — написал в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, план восстановления Крымского моста был согласован 20 ноября, для проведения работ предусмотрели финансирование и сформировали команду специалистов. Хуснуллин отмечал, что обсудили три варианта проведения работ и оценили каждый из них по стоимости и срокам. Также рассматривали возможности сокращения времени восстановления.

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