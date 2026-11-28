В Крыму выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб человек.

Как рассказали в пресс-службе полиции Крыма, ДТП произошло в Симферополе на проспекте Победы 27 ноября около 12:20.

По предварительным данным, водитель 1962 года рождения управляя за рулем «Грейт Волл» двигался со стороны села Трудовое в направлении улицы Глинки.

Поворачивая налево, он врезался в попутный «Лексус LX450», за рулем которого находился 20-летний водитель. В результате столкновения водитель внедорожника погиб на месте. Его 16-летний пассажир госпитализирован с травмами.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ее проведение контролирует республиканская прокуратура.

Пешеход погиб под колесами КАМАЗа в Бахчисарайском районе Крыма Подробнее

Напомним, водитель электросамоката сбил инспектора ДПС в Алуште. Полицейский получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время он продолжает службу.