На Крымском полуострове произошло отключение электроэнергии из-за аварии за его пределами. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнергоинформ».

Энергетики принимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Пока ситуация не нормализуется, жителей просят отключить электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения.

Напомним, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование.

Ранее мы писали, что чуть больше недели назад в одной из севастопольских многоэтажек в бухте Казачьей жильцы одного из подъездов стали жаловаться на едкий запах, головную боль, тошноту. Оказалось, что виновник — генератор, установленный на одном из балконов.