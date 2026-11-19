Водитель и двое детей пострадали в ДТП с КАМАЗом в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Авария произошла 18 ноября 2026 года около 19:00 на автодороге Нижнегорский — Белогорск.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа с полуприцепом не уступил дорогу автомобилю Daewoo Sens, который двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 2014 и 2019 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.

Ранее мы писали, что пешеход погиб под колесами КАМАЗа в Бахчисарайском районе Крыма. ДТП произошло 18 ноября 2026 года на автодороге Бахчисарай — Ялта.