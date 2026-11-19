В Бахчисарайском районе Крыма пешеход погиб в результате наезда грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

ДТП произошло 18 ноября 2026 года на автодороге Бахчисарай – Ялта. По предварительным данным, водитель КАМАЗа 1980 года рождения ехал со стороны села Танковое в направлении села Сирень и совершил наезд на пешехода 1969 года рождения. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств происшествия.

Напомним, в Севастополе на автодороге «Севастополь — Инкерман» в районе ТЦ произошло смертельное ДТП. Авария случилась 19 ноября в 7:30. По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе 23-летний водитель Chevrolet сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.