В Севастополе на автодороге «Севастополь — Инкерман» в районе ТЦ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Авария произошло 19 ноября в 7:30. По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе 23-летний водитель Chevrolet сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

От удара пешехода отбросило на асфальт, где на него наехал Renault под управлением 55-летнего водителя. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Оба водителя — без признаков опьянения. Следственно-оперативная группа и сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства ДТП и регулируют движение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, надзорное ведомства также контролирует установление обстоятельств.