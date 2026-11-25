Ангарский перевал временно перекрыли для расчистки от снега, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.

Проезд закрыт, чтобы ускорить уборку снега с помощью спецтехники и обеспечить безопасное движение.

На месте также работают сотрудники ГАИ, обстановка стабильная, службы ведут расчистку.

Информации о ДТП на перевале на данный момент нет.

Ранее «АиФ-Крым» писал - на подъеме к Ангарскому перевалу со стороны Симферополя освобождали застрявшие из-за снега грузовики.

Для расчистки дороги привлекли дополнительную технику, на участке работали пять комбинированных дорожных машин.

4 поезда в Крым и обратно по состоянию на 16:00 задерживаются из-за непогоды в Рязанской области. Также обращают внимание пассажиров на то, что сегодня 25 ноября, отправление поезда № 008 Санкт-Петербург — Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30. Просят прибыть на вокзал заблаговременно.