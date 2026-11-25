Из-за непогоды в Рязанской области по состоянию на 16:00 задержаны четыре поезда «Таврия» крымского направления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

25 ноября опаздывают следующие составы.

В Крым:

Поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа

Поезд № 92 Москва — Керчь, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 2,5 часа

Поезд № 028 Москва — Керчь, отправлением 25 ноября, следует с опозданием на 6 часов

Из Крыма:

Поезд № 008 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 23 ноября, задерживается около 9 часов

Все поезда, ранее следовавшие с задержкой из Крыма в Москву, прибыли на конечную станцию.

Также обращают внимание пассажиров на то, что сегодня 25 ноября, отправление поезда № 008 Санкт-Петербург — Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30. Просят прибыть на вокзал заблаговременно.

Также задерживается поезд «Таврия» № 170 Москва — Минеральные Воды (отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа).