Из-за непогоды в Рязанской области по состоянию на 16:00 задержаны четыре поезда «Таврия» крымского направления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
25 ноября опаздывают следующие составы.
В Крым:
- Поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа
- Поезд № 92 Москва — Керчь, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 2,5 часа
- Поезд № 028 Москва — Керчь, отправлением 25 ноября, следует с опозданием на 6 часов
Из Крыма:
- Поезд № 008 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 23 ноября, задерживается около 9 часов
Все поезда, ранее следовавшие с задержкой из Крыма в Москву, прибыли на конечную станцию.
Также обращают внимание пассажиров на то, что сегодня 25 ноября, отправление поезда № 008 Санкт-Петербург — Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30. Просят прибыть на вокзал заблаговременно.
Также задерживается поезд «Таврия» № 170 Москва — Минеральные Воды (отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа).