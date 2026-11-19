Из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту в результате ночной атаки ВСУ задерживаются три поезда «Таврия», следующие в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Задержанные поезда:

№ 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 17 ноября;

№ 092/091 Москва — Керчь, отправившийся 17 ноября;

№ 027/028 Москва — Керчь, отправившийся 18 ноября.

Пассажиров поездов, задержка которых превысит четыре часа, обеспечат питанием и водой. Если помощь нужна в вагоне, следует обратиться к начальнику поезда или проводникам.

Напомним, это уже третья атака ВСУ на Крымский мост за неделю. Две первые произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября.