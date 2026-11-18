В Севастополе работает горячая линия для тех, кто испытывает трудности с выездом на материк. Об этом в соцсетях напомнил губернатор Михаил Развожаев.

Жители и гости Севастополя, которым нужна помощь с выбором маршрута или информация о том, как добраться до места назначения, могут позвонить на горячую линию 122 (добавочный 0). Операторы отвечают ежедневно с 9:00 до 21:00.

Позвонить на номер 122 можно только из Севастополя. Тем, кто находится за пределами города и хочет уточнить, как вернуться домой, следует написать в личные сообщения официального сообщества правительства Севастополя во «ВКонтакте». Специалисты ответят на вопросы.

Напомним, движение автомобилей на Крымском мосту запрещено с 23:54 16 ноября из-за повторной атаки ВСУ. Железнодорожное сообщение возобновлено в полном объеме.