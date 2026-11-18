В Севастополе работает горячая линия для тех, кто испытывает трудности с выездом на материк. Об этом в соцсетях напомнил губернатор Михаил Развожаев.
Позвонить на номер 122 можно только из Севастополя. Тем, кто находится за пределами города и хочет уточнить, как вернуться домой, следует написать в личные сообщения официального сообщества правительства Севастополя во «ВКонтакте». Специалисты ответят на вопросы.
Напомним, движение автомобилей на Крымском мосту запрещено с 23:54 16 ноября из-за повторной атаки ВСУ. Железнодорожное сообщение возобновлено в полном объеме.