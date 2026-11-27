Опубликовано расписания электричек между Крымом и Кубанью 28-29 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной компании, они будут курсировать в четырех направлениях: между Керчью и станцией Тамань-Пассажирская, а также между Керчью и Анапой.

Керчь — Тамань-Пассажирская: отправление со старого вокзала Керчи в 8:20, 11:25, 13:55 и 16:45. Прибытие — в 9:10, 12:25, 14:45 и 17:40 соответственно.

Тамань-Пассажирская — Керчь: отправление в 9:50, 12:45, 15:40 и 19:05. Прибытие на старый вокзал Керчи — в 10:35, 13:35, 16:25 и 19:55.

Анапа — Крым: поезда отправятся из Анапы в 9:18, 12:26 и 19:54. Первый прибудет на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:19, два других — на старый вокзал Керчи в 14:38 и 22:20. Поезда, отправляющиеся в 12:26 и 19:54, не останавливаются на станции Керчь-Южная Новый парк.

Крым — Анапа: поезд со старого вокзала Керчи отправится в 6:00 и прибудет в Анапу в 8:33. Еще один рейс из Керчи запланирован на 14:53 с прибытием в 17:03. Со станции Керчь-Южная Новый парк поезд отправится в 19:10 и прибудет в Анапу в 21:10.