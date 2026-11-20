Из Севастополя запустили дополнительный автобусный маршрут в Керчь с заездом в Симферополь. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Автобусы маршрута № 57-С прибывают на старый вокзал Керчи, где пассажиры могут пересесть на пригородные поезда до Тамани. Расписание автобусов согласовано с расписанием электричек.

По опубликованному расписанию, автобус отправляется из Севастополя в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. Из Керчи указаны рейсы в 15:00 и 22:40. Для рейса в 15:00 указано прибытие в Севастополь в 20:00.

«Напомню, сейчас железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезда дальнего следования из Керчи ходят без изменений», – написал Развожаев.

Ранее «АиФ-Крым» рассказывал: опубликовано расписание пригородных поездов между Крымом и Краснодарским краем 20 ноября. В этот день запланированы рейсы между Керчью, Таманью и Анапой. Расписание можно посмотреть здесь.