В Севастополе прошел турнир по компьютерному спорту на Кубок Губернатора. Он проходил с 18 октября по 22 ноября 2026 года. В этом году турнир осложняли перебои с электроснабжением, однако это не помешало выявить сильнейших: призеры получили дипломы, сувениры и приглашения на Чемпионат России.

Соревнования проводились в двух дисциплинах — CS 2 и DOTA 2 — и включали два дивизиона: школьный в возрастной категории до 18 лет и открытый. В турнире приняли участие 60 местных команд, всего более 300 человек. Организатором мероприятия выступила Федерация компьютерного и фиджитал-спорта Севастополя при поддержке Главного управления спорта города и регионального отделения «Движение Первых».

«Этот турнир стал по-настоящему серьезным испытанием и для участников, и для организаторов. Постоянные отключения электроэнергии вынуждали нас действовать в режиме максимальной гибкости: переносить этапы, дробить временные слоты, оперативно искать альтернативные решения буквально на ходу. Несмотря на все сложности, Кубок Губернатора был и остается надежной точкой входа в большой спорт: лучшие игроки получают приглашения на Чемпионат России. Все это возможно только благодаря системной работе и поддержке города и бизнеса. Такая опора помогает нам не только проводить турниры, но и строить инфраструктуру, создавать реальные возможности для молодежи и делать киберспорт более доступным», — рассказал Евгений Еременко, президент федерации компьютерного спорта г. Севастополя.

Популярность фиджитал- и компьютерного спорта в регионе растет. Косвенным подтверждением этого служит интерес зрителей: общий охват всех трансляций, которые велись во «ВКонтакте», уже превысил 40 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает увеличиваться.

«Для нас большая честь поддерживать киберспорт в Севастополе. Турнир этого года показал, насколько важны гибкость и устойчивость — качества, которые мы ценим и в технологиях, и в спорте. Особенно радует, что компания смогла помочь организаторам провести соревнования в таких непростых условиях. Подобные инициативы дают молодым талантам возможность проявить себя и двигаться к вершинам мастерства», — отметил Вячеслав Плеханов, директор по внешним коммуникациям «Миранды».

Как отметили организаторы, самым напряженным выдался финал в школьном дивизионе по Dota2, где встретились «Рома за компьютером» и PARINN. В финале соперники сыграли три партии до двух побед. Обе команды грамотно расставляли «варды», пытались ловить соперников на ошибках в одиночных вылазках и выбирали героев с преимуществом по атаке. Решающий перевес удалось получить команде PARINN, которая выиграла со счетом 2:1. В открытом дивизионе фавориты — команды Saweebi и FiveSev — забрали финал без особого сопротивления, не проиграв ни одного матча.

Победители турнира получили подарки и приглашения на Чемпионат России.