В Крыму после недели холодов и суши температура пошла вверх, особенно на Южном берегу, где ночью стабильно плюс, а почва прогрелась до комфортных значений, пишет «Крымская газета».

Почва на ЮБК в норме для вешенки и дождевика, в горах холоднее и грибов меньше, но дожди прошли по всему полуострову — влага есть и в подстилке, и у грибницы.

Среди лучших мест для «тихой охоты» на выходных — Алупка: почва в норме, тепло и влажно, то, что нужно вешенке и дождевику. Не хуже Ялта и Алушта. Здесь почва прогрелась, дожди прошли, там в ходу вешенка, дождевик и зонтик. В Судаке леса поменьше, но почва в норме — также вешенка должна быть.

Кроме того, в ходу дождевик шиповатый — холодостойкий, круглый и белый, особенно на юге. Зонтик пестрый — крупный, заметный, растет на открытых местах и опушках, его сезон еще не закончился. Опенок осенний возможен, но уже на спаде, рядовка — еще возможна, особенно на ЮБК.