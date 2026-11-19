Кошки и собаки веками живут рядом с людьми, но часто не дружат, а конфликтуют. Как пишет «Крымская газета», причина — в языке тела: схожие сигналы животные считывают противоположно.

«Кошка хвостом машет — она раздражена, собака машет хвостом — она дружелюбна. Прижатые уши у кошки — это испуг или агрессия, а у собаки — призыв играть. Поэтому и возникают межвидовые конфликты. Они просто не понимают друг друга», — объясняет ветеринар Михаил Шеляков.

Биолог Мария Колычева добавляет, что способы коммуникации у кошек и собак сильно отличаются, потому что эти виды эволюционировали в разных экологических нишах. Раздраженные кошачьи взмахи хвостом собака воспринимает как дружелюбие, а не предостережение — так и начинается недопонимание, которое длится всю жизнь.

Впрочем, подружить животных можно, и лучше делать это в юном возрасте.

«Котята и щенки не воспринимают другой вид как врага. Если содержать их с раннего детства, различия в коммуникациях слегка стираются, и кошка с собакой могут спокойно жить вместе», — говорит Колычева.

Ветврач Наталья Левченко согласилась с этим мнением.

«Так у них точно будет больше шансов подружиться. Их сблизит то, что они будут вместе расти, а главное, не будет развиваться конкуренция за любовь хозяина — они изначально приучатся к тому, что внимание распределяется между ними», — объясняет она.