В водохранилищах Крыма накоплено более 210 млн кубометров воды — почти вдвое больше, чем в середине ноября 2025 года, когда запасы составляли 110 млн кубометров. Об этом ТАСС сообщил эксперт по водоснабжению Анатолий Копачевский.

По его оценке, нынешних запасов должно хватить до лета 2027 года. Водохранилища естественного стока наполнены более чем на 70%, наливные — более чем на 20%.

Белогорское водохранилище, из которого вода поступает в Феодосию, Судак и на Керченский полуостров, наполнено более чем на 80%. Заполнение крупных водохранилищ, снабжающих Симферополь и Симферопольский район, превышает 60%, а Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь, достигает 90%.