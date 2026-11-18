Пока фанаты ждут выхода GTA 6, в Свердловской области готовят собственного героя для виртуального мира — им станет Алешенька, знаменитый Кыштымский карлик. Об этом пишет «КП-Челябинск».

Компьютерную игру о нем разрабатывает основатель «Алешенька феста» Марат Гиндуллин.

«В планах Марата отправить эту игру на все компьютерные конкурсы нашей планеты, и 2027 год ознаменуется прорывом в игровой индустрии», — написали в группе фестиваля.

Напомним, Алешеньку обнаружили в 1996 году в окрестностях Кыштыма Челябинской области. Пенсионерка Тамара Просвирина нашла в лесу крошечное тело, принесла домой и называла его Алешенькой. Вскоре о находке заговорили как о возможном инопланетянине. В анонсе автор шутит, что ради игры про Алешеньку выходные будут брать не только американцы, но и жители всей планеты и даже галактики.