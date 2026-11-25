В Сети распространяется слух о том, что якобы в 2027 году в России никто не сможет выйти на пенсию.

Как пишет «Крымская газета», путаница возникла из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы, стартовавшей еще в 2019 году. Возраст выхода на пенсию повышается поэтапно.

Массового выхода на пенсию по общему возрасту не будет. Но это техническая особенность реформы. Как и в предыдущие «пропускные» годы (2021, 2023, 2025), пенсии продолжают назначаться по льготным основаниям и другим жизненным обстоятельствам.

В новом году, согласно прогнозам Социального фонда, будет вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии.

В 2027 году на пенсию выйдут шахтеры, моряки, летчики, геологи, водители общественного транспорта и другие работники вредных и тяжелых производств — те, кому выплаты назначаются по выслуге лет или особому стажу. Также это «северяне» - граждане, выработавшие необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях .

Кроме того, на пенсию выйдут люди, достигшие пенсионного возраста раньше, но по каким-то причинам не оформившие выплату сразу.

Если вы или ваши близкие планировали выход на пенсию в 2027 году по общим основаниям — стоит свериться с графиком.

Также в следующем году Социальный фонд в полном объеме продолжит назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Их устанавливают тем, кто потерял трудоспособность или близкого человека. Сохранится и назначение пенсий для многодетных матерей с тремя и более детьми и для родителей детей-инвалидов.