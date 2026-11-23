Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и главами районов, где обсудили энерго-, тепло- и водоснабжение и работу на местах.

«У нас много "больших начальников", но на местах в ЖКХ ситуацией мало кто владеет. Люди не могут дозвониться до УК, а если дозваниваются, их зачастую "облаивают"», — написал он в соцсетях.

По его словам, не получив реакции на местах, люди пишут губернатору в соцсетях. Развожаев ежедневно читает свод сообщений ЦУР и дает указания подчиненным.

«Система не должна работать "по пинку", люди должны получать решение проблем на местах», — подчеркнул он.

Поручения, которые он дал: