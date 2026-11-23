Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и главами районов, где обсудили энерго-, тепло- и водоснабжение и работу на местах.
«У нас много "больших начальников", но на местах в ЖКХ ситуацией мало кто владеет. Люди не могут дозвониться до УК, а если дозваниваются, их зачастую "облаивают"», — написал он в соцсетях.
По его словам, не получив реакции на местах, люди пишут губернатору в соцсетях. Развожаев ежедневно читает свод сообщений ЦУР и дает указания подчиненным.
«Система не должна работать "по пинку", люди должны получать решение проблем на местах», — подчеркнул он.
Поручения, которые он дал:
- и. о. замгубернатора Максиму Ковалеву — выстроить единый информационный контур, где видны все заявки, отключения и аварии, чтобы жалобы не «умирали» в переписках между ведомствами;
- руководителям УК — больше работать с людьми: проводить собрания и объяснять ситуацию, а не ждать субсидий;
- главам районов — сфокусироваться на работе с УК. Если руководители компаний будут говорить, что главы районов им не указ, «на следующий день такие руководители будут писать заявления об увольнении»;
- Департаменту городского хозяйства — навести порядок с аварийными бригадами: нужен механизм переброски сил между районами.
- Департаменту и Госжилнадзору — координировать это в ручном режиме и усиливать бригады при необходимости.