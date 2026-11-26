Депутаты Госсовета Крыма единогласно приняли во втором чтении закон, запрещающий розничную продажу вейпов. Об этом в соцсетях сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Документ также ограничивает продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде общественных мест.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Запрет на розничную продажу вейпов будет действовать до 1 марта 2032 года. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность.

По словам Константинова, цель закона — защитить здоровье детей и подростков.

Ранее мы писали, что недавно в Крыму зафиксировали такой тяжелый случай: 21-летняя девушка курила вейп около года. Сначала появилась одышка, она с трудом поднималась на четвертый этаж, но не связывала это с привычкой и продолжала парить. В какой-то из дней она проснулась от того, что не могла нормально сделать вдох и вызывала скорую помощь. На компьютерной томографии увидели, что у нее практически полностью поражен весь объем легких — развился острый респираторный дистресс-синдром.