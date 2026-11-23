В Крыму 23 ноября облачно с прояснениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Днем пройдет дождь, местами очень сильный. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Температура воздуха днем +13...+16 градусов, на побережье до +10, в горах +5...+10.

В регионе, напомним, действует экстренное предупреждение. Так, днем 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 24 ноября в горах Крыма и на ЮБК порывы ветра могут достигать 25-30 м/с.