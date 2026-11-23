В районе дома № 7 на улице Халтурина продолжают обследовать участок дороги, пострадавший из-за непогоды на прошлой неделе. Об этом в соцсетях сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко.
С места вывезли около 35 тонн грунта и провели точечное укрепление подпорной стены.
По словам Шевченко, сейчас определяют источник финансирования восстановительных работ.
«Также поручила поднять документы по всем проблемным подпорным стенам в регионе для определения дальнейших действий», — добавила она.
Напомним, днем 20 ноября подпорная стена и дорога обрушились на жилые дома по улице Халтурина. Инцидент произошел из-за сильных осадков. В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена.