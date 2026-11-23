В районе дома № 7 на улице Халтурина продолжают обследовать участок дороги, пострадавший из-за непогоды на прошлой неделе. Об этом в соцсетях сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко.

С места вывезли около 35 тонн грунта и провели точечное укрепление подпорной стены.

По словам Шевченко, сейчас определяют источник финансирования восстановительных работ.

«Также поручила поднять документы по всем проблемным подпорным стенам в регионе для определения дальнейших действий», — добавила она.