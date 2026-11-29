Ночью над Крымом уничтожали беспилотники, сообщает Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Часть из них были поражены над территорией Республики Крым.

Также дроны врага были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом и Татарстаном.