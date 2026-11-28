Керчь получит более 200 млн рублей на развитие туристического центра.

Согласно принятому Советом министров Крыма распоряжению, в 2027 году Керчь получит 213,8 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Деньги в рамках госпрограммы «Развитие туризма» направят на мероприятия по развитию общественных территорий и обустройство туристского центра города, в том числе на благоустройство пространств.

Напомним, в Крыму утвердили программу развития автотуризма до 2035 года. Документ предполагает создание пяти автомобильных туристических маршрутов и обеспечение мобильным интернетом всех главных дорог. Финансирование программы будет вестись из федерального и регионального бюджетов, в том числе в рамках государственных программ, а также из внебюджетных источников.