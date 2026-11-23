Правительство России дополнительно выделило Крыму 12 млн рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе главы РК.

Средства на эти цели получили 11 регионов.

По словам Аксенова, пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт или сложные операции на сердце, могут получать льготные лекарства в течение двух лет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Перечень лекарственных препаратов для предоставления в амбулаторных условиях перечисленным категориям пациентов утвержден соответствующим приказом Минздрава РФ. Отпуск препаратов по выписанным рецептам осуществляется в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование.