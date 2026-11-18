Группа компаний «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня (далее – «Миранда»), выступила официальным партнером Крымского марафона-2026, который прошел 15 ноября в Симферополе. Спортивное событие объединило несколько тысяч участников, а особый вклад в атмосферу праздника внесла команда оператора цифровых услуг: на старт вышли около 20 сотрудников компании и их дети.

В этом году Крымский марафон объединил около двух тысяч участников, став одним из самых масштабных спортивных мероприятий на полуострове. На старт вышли и представители «Миранды», продемонстрировав командный дух и приверженность здоровому образу жизни. Более опытные спортсмены компании преодолели полумарафонскую дистанцию, остальные - 5 и 10 км.

«Для нас Крымский марафон - это не просто спортивное событие, а важная часть философии компании. Выходя на трассу вместе с крымчанами и гостями полуострова, мы говорим о том, что надежная связь и высокие технологии - это энергия, которая помогает двигаться вперед. Мы гордимся коллегами, которые нашли время подготовиться и показали впечатляющие результаты. Кстати, сегодня я тоже на старте вместе со своей семьей и своей командой», - отметила Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора - директор В2С «Миранды».

Уже на протяжении нескольких лет «Миранда» выступает партнером Крымского марафона. Для участников и болельщиков представители компании проводят флешмобы, вручают памятные подарки, а самое главное - обеспечивают возможность оставаться на связи и отправлять фотографии в режиме реального времени.

Константин Зорин, директор по маркетингу «Миранды»:

«Спорт объединяет людей, дает энергию и вдохновение. Те же ценности лежат в основе нашей работы. Мы поддерживаем марафон и как социально ответственная компания, для которой важно развитие здорового образа жизни и спортивной инфраструктуры в регионе. Это часть нашей долгосрочной стратегии: поддерживаем значимые проекты в Крыму. Мы рады, что вместе с участниками и организаторами марафона вносим вклад в создание таких ярких событий в регионе, которые запоминаются надолго».

«Миранда» регулярно выступает партнером значимых событий на полуострове и исторических территориях: от культурных фестивалей и образовательных форумов до массовых забегов и детских турниров. Компания поддерживает активный образ жизни крымчан и создает условия, в которых современные технологии помогают людям достигать новых высот как в спорте, так и в повседневной жизни.

ООО «Миранда-медиа». ИНН 7702527584. Erid: 2W5zFGi3Fpe

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