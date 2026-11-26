Госсовет Крыма принял в первом чтении проект республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Об этом в соцсетях сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ко второму чтению, которое намечено на декабрь, документ скорректируют с учетом средств из федерального бюджета.

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Налоговые поступления в 2027 году запланированы в размере 103,9 млрд рублей, в 2028-м — 112,2 млрд, в 2029-м — 118,1 млрд рублей. Основные расходы предусмотрены на здравоохранение, образование, культуру, спорт, ЖКХ и дороги.

По словам Константинова, в проекте заложены средства на льготные лекарства, медицинские расходные материалы и лечебное питание. Также предусмотрено финансирование образовательных, медицинских и культурных учреждений, зарплат бюджетников и мер социальной поддержки.

Он также добавил, что в сфере культуры в 2027–2029 годах планируют модернизировать библиотеки, детские школы искусств и другие учреждения. В 2027 году намерены завершить ремонт домов культуры в селах Красногорка и Орловское, а также библиотеки № 2 в Керчи.