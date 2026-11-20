Заместителя генерального директора по технической части управляющей компании в Гагаринском районе Севастополя осудят за травму мальчика на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.

Его обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей из-за небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

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По данным следствия, обвиняемый отвечал за безопасную эксплуатацию детских и спортивных площадок на вверенной территории. Летом при обследовании площадки на улице Молодых строителей выявили плохое техническое состояние игрового оборудования, но мер по устранению дефектов заместитель директора не принял.

Так, вечером 31 июля 9-летний мальчик выпал со второго яруса игрового комплекса, где отсутствовали необходимые ограждения. Ребенок получил закрытые компрессионные переломы нескольких позвонков. Он был госпитализирован, проходил лечение в больнице, до сих пор продолжает восстановительное лечение и реабилитацию, испытывает затруднения при передвижении. Его перевели на домашнее обучение.

Кроме того, длительное нахождение неисправного комплекса создавало реальную опасность аналогичных или более тяжких травм для других детей.

«Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.