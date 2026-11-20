Заместителя генерального директора по технической части управляющей компании в Гагаринском районе Севастополя осудят за травму мальчика на детской площадке в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.
Его обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей из-за небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Так, вечером 31 июля 9-летний мальчик выпал со второго яруса игрового комплекса, где отсутствовали необходимые ограждения. Ребенок получил закрытые компрессионные переломы нескольких позвонков. Он был госпитализирован, проходил лечение в больнице, до сих пор продолжает восстановительное лечение и реабилитацию, испытывает затруднения при передвижении. Его перевели на домашнее обучение.
Кроме того, длительное нахождение неисправного комплекса создавало реальную опасность аналогичных или более тяжких травм для других детей.
«Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.