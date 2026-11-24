Прокуратура РК направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.

По версии следствия, он вступил в переписку с представителем СБУ и согласился на конфиденциальное сотрудничество.

Как утверждает прокуратура, в июне 2023 года обвиняемый по заданию куратора собрал и передал украинской спецслужбе географические координаты мест размещения вооружения и военной техники. Кроме того, по данным ведомства, мужчина хранил дома боеприпасы.

Ранее мы писали, что в Крыму задержали гражданина России 1990 года рождения по подозрению в государственной измене. Установлено, что мужчина связался через иностранный мессенджер с сотрудником ГУР Минобороны Украины и передавал ему сведения о местонахождении и адресе проживания бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР.