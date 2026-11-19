В Ялте временно закрыт подземный пешеходный переход с улицы Московской к Советской площади. Об этом в соцсетях сообщила временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Светлана Шевченко.

Причиной стало частичное подтопление после ночного дождя. По словам Шевченко, в этом районе поднялся уровень реки, из-за чего вода стала поступать в переход.

Специалисты ночью откачали воду насосами и прочистили ливневую канализацию, утром работы продолжились.

Пока переход закрыт, пешеходам рекомендуют пройти через «Клуб моряков» или воспользоваться мостиком через улицу Московскую.

Напомним, в октябре в Ялте пешеходный переход от улицы Московской к площади Советской затапливало несколько раз. В тот месяц в горах Крыма выпало семь месячных норм осадков.