В Севастополе направили в суд дело 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при продаже квартир в строящемся доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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Установлено, что с сентября 2020 года по август 2021-го мужчина предлагал купить недорогие квартиры-студии в доме на проезде Коробкова, 33А. Он начал строительные работы, однако знал, что участок предназначен для индивидуального дома и возводить на нем многоквартирное жилье нельзя. Строительство не было завершено.

Так пятеро жителей Севастополя и Новгородской области передали ему в общей сложности более 10 млн рублей, но квартир не получили.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя. Отдельное дело в отношении собственницы участка и ее сожителя, которых обвиняют в хищении денег у других покупателей квартир в том же доме, также находится в суде.