В Севастополе направили в суд дело 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при продаже квартир в строящемся доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Так пятеро жителей Севастополя и Новгородской области передали ему в общей сложности более 10 млн рублей, но квартир не получили.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя. Отдельное дело в отношении собственницы участка и ее сожителя, которых обвиняют в хищении денег у других покупателей квартир в том же доме, также находится в суде.