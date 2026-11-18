Житель столицы предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте табачной продукции без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.

Следователи оценили изъятые сигареты более чем в 2,1 млн рублей.

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По данным следствия, с ноября 2025 года предприниматель находил поставщиков табачной продукции через социальные сети. Сигареты доставляли в Севастополь транспортными компаниями для дальнейшей розничной продажи.

В июле пресекли деятельность предпринимателя. В нежилом помещении на улице Репина у него изъяли более 10,5 тысячи пачек сигарет без маркировки.

Обвиняемый полностью признал вину. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

«Изъятая немаркированная табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством после вынесения судом приговора», — говорится в сообщении.