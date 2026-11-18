Житель столицы предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте табачной продукции без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.
Следователи оценили изъятые сигареты более чем в 2,1 млн рублей.
В июле пресекли деятельность предпринимателя. В нежилом помещении на улице Репина у него изъяли более 10,5 тысячи пачек сигарет без маркировки.
Обвиняемый полностью признал вину. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
«Изъятая немаркированная табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством после вынесения судом приговора», — говорится в сообщении.