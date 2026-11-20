В Ялте продолжается устранение последствий непогоды. Об этом в соцсетях сообщила временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Светлана Шевченко.

«Ураганный ветер был кратковременным, но очень сильным. Бригады „Зеленстроя“ отработали 9 адресов по всему муниципалитету», — написала она.

Новость по теме При обрушении части дороги и подпорной стены в Ялте никто не пострадал

По ее словам, на ситуацию повлияли погодные условия последних дней: затяжные и обильные дожди значительно переувлажнили почву, и при сильных порывах ветра крупным деревьям сложнее удержаться. В том числе поэтому в городе потеряли кедр на улице Московской и дуб в Гаспре.

Серьезную нагрузку получили и кроны деревьев, которые еще не сбросили листву: намокшие листья стали значительно тяжелее, и хрупкие ветви платанов не выдержали.

«Неблагоприятные погодные условия сохраняются. 20 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление ветра до 25-28 м/с. Прошу жителей соблюдать осторожность, не парковать автомобили рядом с деревьями и не приближаться к оборванным проводам», — напомнила Шевченко.