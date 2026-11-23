В селе Лазурное городского округа Алушта произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Из здания эвакуировали 10 человек. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на кровлю.

«Для ликвидации привлечено от РСЧС 24 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС России 20 человек и 7 единиц техники», – говорится в сообщении.