Четверых жителей Крыма осудили за организацию деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.

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По данным следствия, четверо местных жителей организовывали собрания запрещенной организации и собирали деньги на ее функционирование. Один из мужчин был куратором крымской ячейки, второй — главой симферопольской общины, третий — ее активным участником.

По месту жительства фигурантов в ходе обысков изъяли запрещенную литературу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, провело необходимые экспертизы, подтверждающие противозаконную деятельность ячейки.

Суд приговорил мужчин к 8 годам, 7,6 года и 6,5 года лишения свободы каждого в исправительной колонии общего режима. Другой участнице — женщине — назначено 3 года условно с аналогичным испытательным сроком.