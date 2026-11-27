Четверых жителей Крыма осудили за организацию деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.
По месту жительства фигурантов в ходе обысков изъяли запрещенную литературу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, провело необходимые экспертизы, подтверждающие противозаконную деятельность ячейки.
Суд приговорил мужчин к 8 годам, 7,6 года и 6,5 года лишения свободы каждого в исправительной колонии общего режима. Другой участнице — женщине — назначено 3 года условно с аналогичным испытательным сроком.