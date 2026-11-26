В Алуште две компании оштрафовали на общую сумму 2 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Проверка установила, что представитель фирм передал взятки должностному лицу городской администрации за заключение договоров аренды муниципального имущества. Прокуратура возбудила в отношении организаций административные дела, суд признал их виновными.

«В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о получении работником администрации взятки, взяткодатель ранее осужден судом», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что двух экс-сотрудников лесхоза в Крыму приговорили к 8 годам за взятки. По данным следствия, в период с июня 2021 года по декабрь 2023 года фигуранты получали по 5 тысяч рублей за каждый выезд от местного жителя за то, чтобы не составлять на него протоколы за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений. Общая сумма полученных взяток превысила 1 миллион рублей.