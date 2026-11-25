На трассе «Таврида» вблизи села Урожайное Симферопольского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Новость по теме Машина врезалась в опору в Севастополе: погиб пассажир, четверо пострадали

Авария произошла 24 ноября в 13:08. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения на «Газели» двигался в крайнем правом ряду в направлении от Керчи к Севастополю. В этот момент из транспорта выпал перевозимый груз — пластиковая бочка. Ехавший позади водитель «Шевроле Ланос» 2000 года рождения применил экстренное торможение. Водитель «Джек 7» 1991 года рождения не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с «Шевроле».

В результате ДТП один из автовладельцев получил травмы, его доставили в больницу.

Ранее мы писали, что пассажирский автобус маршрута Симферополь — Урожайное сбил подростка на проспекте Победы в районе дома № 304. ДТП произошло 25 ноября около 10:20.