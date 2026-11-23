Два подростка на питбайке столкнулись с автомобилем в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Авария произошла 22 ноября. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai при повороте налево со второстепенной дороги столкнулся с питбайком, которым управлял подросток 2012 года рождения.

В результате аварии водителя питбайка и его пассажира-ровесника госпитализировали.

Ранее мы писали, что подросток на питбайке сбил ребенка в Кировском районе Крыма. Авария случилась 17 августа около 15:00 в селе Изюмовка на пересечении улиц Клубная и Калинина. По предварительным данным, подросток, управляя питбайком «Эндуро», поворачивал налево и не уступил дорогу ребенку на электросамокате. В результате аварии оба несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы.