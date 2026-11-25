Пассажирский автобус маршрута Симферополь — Урожайное сбил подростка на проспекте Победы в районе дома № 304. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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ДТП произошло 25 ноября около 10:20. По предварительным данным, подросток 2010 года рождения переходил дорогу справа налево по ходу движения автобуса. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В салоне автобуса находились десять пассажиров, никто из них не пострадал.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России „Симферополь“ проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует проверку.

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