Пассажирский автобус маршрута Симферополь — Урожайное сбил подростка на проспекте Победы в районе дома № 304. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В салоне автобуса находились десять пассажиров, никто из них не пострадал.
«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России „Симферополь“ проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует проверку.
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