Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание мужчины, подозреваемого в передаче украинской разведке сведений о бывшем сотруднике Министерства государственной безопасности ДНР.

«Благодарю чекистов за эффективную работу по зачистке нашего региона от шпионов и предателей», — написал он в соцсетях.

Ранее, напомним, ФСБ сообщила, что подозреваемый связался через иностранный мессенджер с сотрудником ГУР Минобороны Украины и передал ему сведения о местонахождении и адресе проживания бывшего сотрудника МГБ ДНР. Как утверждают в ведомстве, данные предназначались для подготовки убийства.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.