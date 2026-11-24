В Европе зафиксировали распространение гипервирулентного штамма бактерии Klebsiella pneumoniae, пишет «Крымская газета».

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с 2019 по 2025 год число случаев заражения крови, вызванных устойчивой к антибиотикам Klebsiella pneumoniae, в странах ЕС выросло на 72%.

Справка Klebsiella pneumoniae – условно-патогенный микроорганизм, который в норме живет в кишечнике человека. Проблемы начинаются, когда бактерия попадает в другие органы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Она может вызывать пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, сепсис и менингит.

По данным Минздрава России, клебсиелла — самый частый возбудитель внутрибольничных инфекций среди энтеробактерий: на ее долю приходится 30% случаев. Особую опасность представляет способность бактерии вырабатывать ферменты (карбапенемазы), разрушающие антибиотики последней линии защиты — карбапенемы.

Рост устойчивости клебсиеллы к антибиотикам фиксируется и в России, но специалисты не считают ситуацию критической. Главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов отметил, что показатели устойчивости продолжают расти, но критических опасений не вызывают. Академик РАН Петр Чумаков заявил, что угроза эпидемии или пандемии из-за распространения устойчивой клебсиеллы в Европе исключена: устойчивые варианты возникают периодически, и врачи подбирают новые препараты.

Устойчивость возникает из-за неправильного обращения с антибиотиками: самолечения, приема при вирусных инфекциях, нарушения схемы лечения.