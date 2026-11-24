В Крыму из-за случаев внебольничной пневмонии полностью закрыли три школы: № 29 и школу-гимназию № 39 в Симферополе, а также Трехпрудненскую школу-гимназию имени К. Д. Ушинского в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили республиканском министерстве образования, науки и молодежи.

Всего на дистанционное обучение перевели 2 948 учеников.

Кроме того, из-за ОРВИ закрыты 24 класса в 12 школах республики и 12 групп в 11 детских садах.

Ранее мы писали, среднюю общеобразовательную школу № 29 имени Жукова в Симферополе закрыли на карантин из-за пневмонии. С 10 по 29 ноября включительно занятия в школе проходили только в дистанционном формате. Как сообщали на официальном сайте образовательного учреждения, такое решение принято в связи с предписанием территориального отдела Роспотребнадзора по Симферополю и Симферопольскому району.