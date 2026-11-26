26 ноября в Симферополе движение троллейбусов будут компенсировать автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымтроллейбус».

Для пассажиров троллейбусных маршрутов предусмотрены следующие автобусы:

№ 4Т «Марьино — 7-я горбольница» — маршрут № 54, до восьми автобусов. Его продлят от гостиницы «Арго» до Марьино.

№ 4АТ «Марьино — Арабатская» — маршруты № 54 (восемь автобусов), № 41 (десять), № 63 (шесть) и № 70 (семь).

№ 5Т «Новоромановка — микрорайон Загородный» — маршруты № 10 (двенадцать автобусов), № 61 (двадцать) и № 62 (четыре-пять).

№ 6Т «Марьино — Почтамт» — маршрут № 65, девять автобусов.

№ 7Т «Свобода — рынок Балаклавский» — маршруты № 3, № 6 и № 30 (по семь автобусов), № 25 (десять) и № 62 (четыре-пять).

№ 9Т «Аэрофлотский — 7-я горбольница» — маршрут № 9 (четыре автобуса), а также № 91, № 94 и № 98 (по шесть). Маршрут № 91 продлят до Аэрофлотского.

№ 10Т «Аэропорт Завод — Арабатская» — маршруты № 10 (двенадцать автобусов), № 67 (шесть), № 70 (семь) и № 81 (два).

№ 15Т «Марьино — улица Маршала Жукова» — маршруты № 5 (два автобуса) и № 11 (один).

№ 16Т «Марьино — РКБ имени Н. А. Семашко» — маршрут № 95, пять автобусов. Они будут ходить от улицы Гурзуфской до Марьино.

№ 17Т «Аэропорт — Хошкельды» — маршруты № 49 (пять автобусов) и № 100 (шесть). Маршрут № 100 дополнительно будет заезжать в новый аэропорт в утренние и вечерние часы пересменки.

На направлении № 21Т «Железнодорожный вокзал — Перевальное» выделят три автобуса большого класса. Также пассажиры смогут воспользоваться пригородными маршрутами № 386-23 «Перевальное» (четыре автобуса), № 320-23 «Краснолесье» и № 347-23 «Мраморное» (по два автобуса).