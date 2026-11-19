Опубликовано актуальное расписание поездов через Крымский мост на 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Время отправления и прибытия — местное.

В направлении Керчи, отправление из Тамани:

16:00 — поезд № 92 Москва — Симферополь, прибытие на станцию Керчь-Южная в 16:35;

16:40 — № 8 Санкт-Петербург — Симферополь, прибытие на станцию Керчь-Южная в 17:15;

17:57 — № 28 Москва — Симферополь, прибытие на станцию Керчь-Южная в 18:32;

18:37 — № 6204 Тамань — Керчь, прибытие в Керчь в 19:27;

21:22 — № 6206 Тамань — Керчь, прибытие в Керчь в 22:17;

23:22 — № 6812 Анапа — Керчь, прибытие в Керчь в 00:17 следующего дня.

В направлении Тамани, отправление из Керчи:

16:35 — поезд № 6203 Керчь — Тамань, прибытие в Тамань в 16:52;

19:17 — № 6809 Керчь-Южная — Анапа, прибытие в Тамань в 19:49;

19:40 — № 6205 Керчь — Тамань, прибытие в Тамань в 20:37;

20:42 — № 7 Симферополь — Санкт-Петербург, прибытие в Тамань в 21:17;

22:02 — № 91 Симферополь — Москва, прибытие в Тамань в 22:37;

22:42 — № 27 Симферополь — Москва, прибытие в Тамань в 23:17.

В расписании возможны изменения. Перед поездкой пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию в официальных источниках.