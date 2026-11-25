На трассе Симферополь — Алушта — Ялта из-за снега затруднено движение на двух участках: от памятника «Шапка партизана» до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтодор».

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«Автомобили на летних шинах теряют сцепление с дорогой, буксуют и застревают, создавая заторы. В результате затрудняется проезд спецтехники, которая должна своевременно выполнять работы по обработке и очистке дорожного покрытия», — написали в сообщении предприятия.

В настоящее время на дороге работают четыре комбинированные дорожные машины. Специалисты очищают проезжую часть и обрабатывает покрытие.

«Просим водителей учитывать погодные условия, не выезжать на летней резине и не создавать препятствий для работы дорожной техники», — добавили в пресс-службе.