На трассе Симферополь — Алушта — Ялта из-за снега затруднено движение на двух участках: от памятника «Шапка партизана» до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтодор».
В настоящее время на дороге работают четыре комбинированные дорожные машины. Специалисты очищают проезжую часть и обрабатывает покрытие.
«Просим водителей учитывать погодные условия, не выезжать на летней резине и не создавать препятствий для работы дорожной техники», — добавили в пресс-службе.