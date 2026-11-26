Крымские аграрии завершили сев озимых культур под урожай будущего года. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, общая посевная площадь составила около 366 тысяч гектаров.

Почти 314 тысяч гектаров отвели под зерновые, 46,5 тысячи — под масличные культуры, еще около 5,3 тысячи гектаров — под зеленый корм. Наибольшие площади зерновых засеяли в Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском районах, масличных — в Нижнегорском, Советском и Сакском.

«Нашим аграриям будет оказана финансовая поддержка в объеме свыше 680 млн рублей для компенсации части затрат на сев озимых зерновых», — добавил глава Крыма.

Ранее мы писали, что правительство планирует выделить 1,5 млрд рублей на поддержку аграриев Крыма. средства будут предназначены для птицеводов, производителей фруктов и проведения агротехнологических работ.