Телеведущий Владимир Соловьев передал 30 пикапов крымским подразделениям, в том числе МОГам, которые защищают воздушное пространство. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

«Самые искренние слова благодарности от имени всех крымчан за такую важную, неоценимую помощь! Замечу, что от начала и до конца это инициатива Владимира Рудольфовича. Он помогает Крыму, поддерживает наших защитников, не дожидаясь просьб и обращений в свой адрес», — написал он.

Глава Крыма отметил, что машины помогут защищать людей, логистические маршруты и важные объекты.

Ранее мы писали, что крымские онкологи собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО. В акции участвовали работники всех отделений медучреждения. Для военнослужащих закупили бензопилы, болгарки и емкости для воды, которые отправятся на Донецкое направление. Помощь получат сразу три подразделения.