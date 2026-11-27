27 ноября в Крыму ограничили подачу электроэнергии потребителям по команде федерального Системного оператора. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Ориентировочная продолжительность отключений — от трех до шести часов.

Напомним, 26 ноября на Крымском полуострове произошло отключение электроэнергии из-за аварии за его пределами. Пока ситуация не нормализуется, жителей просят после пропадания света отключить электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения.

Ранее мы писали, что чуть больше недели назад в одной из севастопольских многоэтажек в бухте Казачьей жильцы одного из подъездов стали жаловаться на едкий запах, головную боль, тошноту. Оказалось, что виновник — генератор, установленный на одном из балконов.